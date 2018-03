Tamponamento tra due camion in A1: 11 chilometri di coda

Grave incidente sull'autostrada A1 nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 marzo. Per cause in corso di accertamento due camion sono venuti a contatto mentre percorrevano l'autostrada tra Parma e Reggio Emilia: si è verificato un tamponamento. In conseguenza dell'incidente si sono accumulati ben 11 chilometri di coda tra il casello di Parma e quello di Reggio Emilia. Sul posto i mezzi di soccorso: ambulanze del 118 e Vigili del Fuoco.

AUTOSTRADE - Sull'A1 Milano-Napoli tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna ci sono 11 km di coda in aumento, per un incidente avvenuto alle ore 16:40, all'altezza del km 127+500. Si tratta del tamponamento tra 2 camion ed al momento il traffico scorre sulla sola corsia di sorpasso.

In direzione opposta, verso Milano i curiosi causano 4 km di coda tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine.

In alternativa si consiglia di uscire a Parma e rientrare a Reggio Emilia dopo aver percorso la SS9 Via Emilia.

Sul posto sono intervenuti tutti i mezzi di soccorso