Terrore in via Trento: Suv si schianta contro un'utilitaria che sfonda un negozio da parrucchiera

Tanta paura la sera della Vigilia di Natale di via Trento a Parma. Un suv Bmw, guidato da un anziano si è scontrato frontalmente, per cause in corso di accertamento, con un'utilitaria, una Peugeut - guidata da una coppia di filippini - che si è schiantata contro la vetrina di un negozio da parrucchiera, che aveva chiuso solo un quarto d'ora prima. Le due persone che si trovavano all'interno della Peugeut, sono rimaste gravemente ferite: si tratta di un 47enne e di una 44enne. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un 22enne, che si trovava alla guida di una Vespa. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche i Vigili del Fuoco - che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area interessata dall'incidente.