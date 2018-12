Ubriaca, senza patente e assicurazione provoca un incidente

E' stato un piccolo incidente, senza conseguenze gravi per le persone a bordo dei due mezzi. Domenica pomeriggio due auto si sono scontrate a Montechiarugolo, in via Montepelato: una Fiat Punto e una Daihatsu, guidata da un giovane 18enne, che ha rimediato alcune ferite non gravi. Poco dopo l'incidente però la Punto è scomparsa dal luogo dello scontro. I carabinieri, che sono giunti sul posto per i rilievi di legge, hanno fatto alcuni controlli e scoperto che la conducente, che non si era allontanata, non aveva la patente e che l'auto, che era stata portata via dal suo compagno, non era nemmeno assicurata e revisionata. La donna, poi, sottoposta all'etilometro, guidava anche ubriaca, con un tasso alcolemico superiore a quello consentito per legge.