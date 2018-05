Ubriaco alla guida si schianta contro la cancellata di una casa

Si era messo alla guida nonostante avesse alzato troppo il gomito. Un 28enne è finito nei guai l'altra sera in via Fratti a Langhirano: il giovane, che stava percorrendo la strada a bordo del suo Doblò, ha perso all'improvviso il controllo del mezzo ed è finito dritto contro la cancellata di una casa. Ne è scaturito un forte rumore, tanto che la padrona di casa ha pensato che ci fossero i ladri ed è uscita di casa: è stata molta la sorpresa quando ha visto il Doblò schiantato contro la cancellata di casa sua. L'incidente è avvenuto verso le ore 23. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno chiesto al conducente di sottoporsi ai test: lui si è rifiutato ed è stato segnalato. La sua patente è stata ritirata mentre l'auto è stata trasportata in un deposito giudiziario.