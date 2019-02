Ubriaco si schianta contro la rotonda di piazzale Santa Croce

Si è schiantato, dopo essersi messo alla guida ubriaco, contro la rotatoria di piazzale Santa Croce. Il conducente di un auto si trovava alle sette di mattina in via Gramsci e, ad un certo punto, ha perso il controllo del mezzo, che è finito contro la rotonda. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno effettuato l'alcoltest al conducente. Il suo tasso alcolemico era il doppio rispetto al limite di legge di 0.5. Per lui è scattata una denuncia per guida in stato di ebrezza, oltre alle multe e al ritiro della patente.