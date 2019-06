Via Burla, esce di strada con lo scooter e finisce nel canale: grave al Maggiore

Grave incidente stradale ieri sera, mercoledì 19 giugno, in via Burla a Parma in località Ravadese. Un giovane, che si trovava a bordo del proprio scooter, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Lo scooter ha finito la sua corsa nel canale. L'incidente è avvenuto verso le ore 20. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure all'uomo e lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono gravi.