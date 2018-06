Via Gramsci: con lo scooter sfonda la vetrina della concessionaria Jeep

Dopo l'incidente lo scooter, a bordo del quale viaggiava un ragazzo di 17 anni, ha proseguito la sua corsa arrivando a sfondare la vetrina della concessionara Jeep di via Gramsci. Nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle ore 19, si è verificato un incidente stradale tra un Opel Agila con a bordo un giovane di 20 anni e uno scooter, guidato dal minorenne. Per cause in corso di accertamento i due veicoli si sono scontrati mentre percorrevano la strada in direzione piazzale Santa Croce: dopo aver urtato due veicoli in esposizione lo scooter ha finito la sua corsa contro la vetrina. Il 17enne è stato trasportato al Maggiore ma ha riportato ferite lievi .