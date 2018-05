Viale Basetti, guida ubriaco e fa un incidente: 45enne denunciato

Si è scontrato all'incrocio tra viale Basetti e Borgo Salnitrara con un'altra auto: un classico incidente per mancata precedenza. Il 45enne alla guida di una delle due Toyota Yaris coinvolte nell'incidente però è stato sorpreso mentre guidava con un tasso alcolemico oltre il doppio del limite consentito. Poco dopo che era avvenuto l'incidente infatti una pattuglia dei carabinieri è arrivata sul posto, poichè si trovava a transitare in zona. Per il conducente 45enne è scattata una denuncia per guida in stato di ebrezza, il ritiro della patente e le decurtazione di dieci punti. Le due auto hanno subito parecchi danni ma non c'è stato nessun ferito.