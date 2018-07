Fornovo, motociclista cade sulla statale della Cisa: grave al Maggiore

E' caduto in moto mentre percorreva la statale della Cisa, all'altezza dell'abitato di Fornovo. Un motociclista, che si trovava lungo la strada nella mattinata di domenica 8 luglio, ha perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento ed è caduto rovinosamente sull'asfalto. Il conducente della moto si è procurato alcune ferite in seguito all'incidente che non ha coinvolto altri mezzi. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito e poi lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.