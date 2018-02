Insediato in Prefettura il tavolo per la ricollocazione dei lavoratori ex Froneri

Oggi è partito il percorso condiviso nell'accordo del 21 dicembre scorso volto ad agevolare la ricollocazione di tutti i lavoratori fissi e stagionali coinvolti dalla chiusura dello stabilimento Froneri.

Secondo Luca Ferrari, segretario generale FLAI CGIL Parma, "Ci sono le condizioni per trovare soluzioni positive per tutti, ora tocca alle imprese locali esercitare la loro responsabilità sociale, rendendo meno drammatica una crisi che non è stata determinata dal territorio ma da logiche lontane migliaia di chilometri. I presupposti sono positivi e siamo fiduciosi".