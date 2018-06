Insegue e fa arrestare il ladro di portatili in Università: 50enne in manette

Ha inseguito e fatto arrestare un ladro di portatili all'interno della sede centrale dell'Università di Parma. L'addetto di un'associazione che stava facendo un colloquio all'interno della sede di via Università, in pieno centro, si è accorto che qualcosa non andava quando ha sentito dei forti rumori provenire dall'aula accanto a quella in cui si trovava. Dopo essere uscito si è trovato davanti il ladro che, dopo essersi infilato un pc portatile sotto la maglietta, stava cercando di uscire dall'ingresso principale. Ne è nato un inseguimento, con tanto di spintoni che il ladro ha dato all'inseguitore: dopo qualche istante il 50enne, poi bloccato dagli uomini delle Volanti che nel frattempo erano giunti sul posto, ha preso un corridoio chiuso ed è stato fermato. I poliziotti lo hanno arrestato per tentata rapina impropria: il ladro ha alle spalle numerosi precedenti.