Installa telecamere per controllare i dipendenti: i Nas denunciano un'estetista

Aveva installato un sistema di videosorveglianza per controllare i lavoratori del salone di bellezza di cui era la titolare, senza chiedere l'autorizzazione alla Direzione provinciale del Lavoro. Un'estetista di 49 anni è stata denunciata alla Procura della Repubblica dai Nas di Parma che hanno effettuato diversi controlli all'interno dei Centri estetici e dei saloni di bellezza, tra Parma e Reggio Emilia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti infatti all'interno del salone di bellezza la titolare aveva fatto mettere un sistema di registrazione e di video sorveglianza, allo scopo di controllare le conversazioni dei lavoratori.. Secondo le norme l'installazione di questo tipo di impianti è consentito solo per esigenze organizzative e produttive e per questioni di sicurezza sul lavoro. Negli altri centri controllati non sono state riscontrate irregolarità e le norme igienico-sanitarie sono state rispettate.