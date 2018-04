Insulta i vicini durante il processo: 64enne stalker arrestato in Tribunale

Era sotto processo dopo le ripetute denunce di due nuclei famigliari residenti in via Solferino nei suoi confronti: appena entrato in aula ne ha approfittato, vedendoli, per insultarli di nuovo: un uomo di 64 anni, è stato arrestato in aula. Il vicino era già arrestato in flagranza di reato l'8 giugno del 2016 per atti persecutori, poi messo ai domiciliari per tre giorni e liberato, con il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle due famiglie. Le azioni di cui il vicino è accusato sono pesanti: in alcuni casi, oltre agli insulti e le minacce anche di morte, avrebbe scagliato anche un vaso di fiori da una finestra tentando di colpire una delle persone della famiglia: in un'occasione poi avrebbe cercato di farla cadere dalle scale e di investirla con l'auto. Gli inquilini, dopo le ripetute minacce, hanno deciso di presentare svariate denunce contro di lui: in un caso, all'arrivo dei poliziotti il 64enne aveva continuato ad insultare i vicini. Dopo le denunce il vicino ha proseguito nelle minacce, fino all'arresto direttamente nell'aula del Tribunale in cui avrebbe dovuto svolgersi il processo contro di lui.