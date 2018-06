Insulti e schiaffi alla moglie nel centro di Torrile: lei si barrica in auto

Si è barricata in auto per sfuggire al suo aggressore, il marito che, davanti ai numerosi testimoni che si trovavano seduti ai tavolini di un bar, l'ha prima insultata e poi l'ha presa a schiaffi davanti a tutti. È successo nella serata di ieri, domenica 24 giugno, nel centro di Torrile. Ad un certo punto della serata, verso le 22.30 gli avventori del locale hanno sentito le urla e gli insulti. Subito dopo un uomo ha iniziato a schiaffeggiare la compagna che, fortunatamente, è riuscita a barricarsi all'interno dell'auto. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Colorno, l'ambulanza e l'automedica. La donna è stata soccorsa e medicata sul posto ma non è stato necessario il ricovero in ospedale. Il marito è tornato a casa: la vicenda è seguita da vicino dai militari ma ora dovrà decidere la donna se sporgere o meno denuncia contro il marito.