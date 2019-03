Insulti razzisti a due ragazze siciliane: "Terrone di m... sbarcate con i neri a Lampedusa"

Insulti a sfondo razzista nei confronti di due ragazze di origine ragusane che si trovavano nella zona dello stadio Tardini poco dopo la partita del Parma contro il Genoa. Ecco cosa sarebbe successo nella serata di sabato secondo il racconto di due giovani che, mentre si trovavano in una pizzeria di Parma della zona sarebbero state raggiunte da offese specifiche legate alla loro provenienza: "Terrone di m... sbarcate a Lampedusa con i neri".

"Ci siamo sedute ai tavolini fuori dal locale - racconta Cecilia al sito Meridionews.it. Accanto a noi, seduti ad un altro tavolino, intenti a consumare pizza e birra, c'erano tre ragazzi verosimilmente tra i trenta e i 35 anni. Hanno subito tentato di attaccare bottone, facendo riferimento al fatto di essere stati allo stadio e facendoci domande personali. Per non essere scortesi, gli abbiamo parlato della zona in cui lavoriamo, poi, però, per troncare la discussione abbiamo specificato che non ci intendiamo di calcio". Le offese verbali sarebbe proseguite per circa un'ora, fino a quando le giovani non hanna lasciato la pizzeria: a quel punto sarebbero ancora state etichettate con l'offesa 'Terrone di merda'.