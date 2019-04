Investe e uccide un cane in auto, poi scappa: 50enne multato per oltre 400 euro

Ha investito in cane e non si è fermato a soccorrerlo. Un 50enne, originario dell'Isola delle Mauritius, è stato individuato e sanzionato dagli agenti della polizia Locale di Fontevivo per 422 euro. Il conducente dell'auto nel pomeriggio, poco prima delle ore 18, stava transitando tra Bianconese e Fontevivo quando ha investito un cane, lasciato libero in zona. L'animale è stato colpito in pieno ed è morto. Inutili sono stati i tentativi di salvarlo. L'uomo al volante non si è fermato ed ha proseguito la corsa. Sul posto però era rimasta la sua targa, caduta durante l'impatto con l'animale. Gli agenti della polizia Locale sono riusciti ad individuare il responsabile, partendo dalla targa e grazie alle immagini delle telecamere.