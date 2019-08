Investito un pedone in via Repubblica: è grave

Ennesimo incidente sulle strade di Parma. In tarda mattinata, in via Repubblica, all’altezza della rotonda, un pedone è stato investito da un’auto ed è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso. Sul posto gli agenti della Municipale per i rilievi di rito, oltre che un’auto medica e gli operatori del 118. Si lavora per chiarire la dinamica.