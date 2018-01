L'aeroporto non chiude: deliberato un aumento di capitale di 4.5 milioni di euro

La decisione tanto attesa è finalmente arrivata. I soci della società di gestione dell'aeroporto di Parma Giuseppe Verdi si sono riuniti ed hanno deciso un aumento di capitale di 4.5 milioni di euro: ci sarà tempo fino al 30 giugno per raccogliere la cifra indicata. Grazie a questa decisione lo scalo cittadino non chiuderà e potrà continuare la sua attività quotidiana. Dopo i due rinvii di dicembre oggi si è finalmente presa una posizione netta. Se l'aumento di capitale andrà a buon fine lo scalo potrà contare anche sui 12 milioni di euro promessi dalla Regione Emilia-Romagna per l'allungamento della pista: il settore merci sarà sicuramente il futuro dell'aeroporto cittadino, come già paventato in questi mesi.