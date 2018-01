L'affresco del Parmigianino nella Rocca di Fontanellato fa il giro del mondo in un cartone animato

Discovery Education negli Stati Uniti, Da Vinci Media per Est Europa e Africa, ABC Education in Australia: sono questi alcuni canali tv e piattaforme culturali di edutainment per bambini dove è trasmesso, all'estero, il cartone animato "Parmigianino" dedicato proprio alla Rocca Sanvitale di Fontanellato, sede del circuito Castelli del Ducato. Il cartoon è un episodio della serie italiana, anzi emiliana, L’Arte con Matì e Dadà, coprodotta da Rai Fiction e Achtoons di Bologna, in arrivo nel 2018 anche su Rai Scuola, oltre che già visibile su You Tube in inglese.

L'11 Gennaio 1503 Parmigianino nasceva. A soli vent'anni, nel 1523, affrescava un gioiello della storia dell'arte mondiale, la Camera Picta di Fontanellato, la celebre Saletta di Diana e Atteone, visitata ogni anno da quasi 50.000 persone, un tipo di pubblico ancora in gran parte italiano: "Ci auguriamo che grazie a questo bellissimo cartone animato anche all'estero, in Europa e nei paesi di lingua anglofona in particolare, si inizi a conoscere un grande pittore e un piccolo borgo, Fontanellato, con un castello ancora circondato dall'acqua del fossato e con l'unica Camera Ottica in funzione in Italia, tra i più belli dell'Emilia-Romagna e dello Stivale" commenta il Sindaco Francesco Trivelloni.

Trivelloni era giovanissimo assessore quando il cartone animato, nell'amministrazione guidata dall'allora sindaco Maria Grazia Guareschi, veniva ideato: "Oggi da Sindaco e da Vice Presidente dei Castelli del Ducato è una grande gioia sapere che questo cartone animato, che ho visto nascere, ha trovato una sua splendida strada e viene richiesto, acquistato e trasmesso all'estero: il Comune di Fontanellato è sempre grato alla casa di produzione Achtoons per avere scelto, tra le tante opere realizzate da Parmigianino, proprio l'Affresco che si trova nella Saletta di Diana e Atteone. Speriamo possa essere un modo per incentivare la scoperta del Castello di Fontanellato e del Circuito dei Castelli del Ducato facendo venire voglia ai turisti di fare un viaggio in Emilia proprio dalle nostre parti. Il cartone animato è la dimostrazione che bisogna credere con coraggio in azioni che portano risultati a lungo termine".

"Creata per avvicinare i bambini in età prescolare alla storia dell'arte ed alla cultura visiva in modo divertente, la serie è un viaggio dentro i quadri e i loro famosi autori: l’episodio del Parmigianino, al tempo, era stato realizzato con il contributo della Emilia Romagna Filmcommission, da anni attiva per il sostegno diretto alla realizzazione di documentari e opere di animazione – spiega la produttrice e co autrice Giovanna Bo – In questi anni Matì e Dadà sono stati scelti quali testimonial della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, una iniziativa che ormai da cinque edizioni raccoglie l'adesione di oltre 700 Musei e location culturali italiane. L'ottima notizia è che verrà presto trasmesso anche sul canale Rai Scuola. La soddisfazione è doppia perchè il cartone animato piace moltissimo ai bambini ma piace tanto anche agli adulti".