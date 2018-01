L’associazione La Pergamena in visita all’Ospedale dei Bambini

Questa mattina l'associazione culturale La Pergamena ha inaugurato il nuovo anno all'insegna della beneficenza, salutando i piccoli pazienti ricoverati all'Ospedale dei Bambini di Parma "Pietro Barilla". Da diversi anni è a fianco dei piccoli ricoverati nelle strutture ospedaliere pediatriche di tutta Italia con il progetto “Doniamo un sorriso ai bambini”. Vestite d'azzurro come le fate e in linea con i colori della bandiera europea, le volontarie dell’associazione hanno trascorso una piacevole mattina leggendo le favole scritte da loro per allietare i piccoli pazienti ricoverati. Il viaggio si è concluso con il passaggio nelle stanzette al terzo piano della Struttura per consegnare le bustine regalo messe a disposizione da Union Direct della Regione Emilia-Romagna, nell'ambito del progetto "La Befana d'Europa". Ogni bambino ha ricevuto un quadernino da colorare su cui scrivere i propri pensieri ed emozioni e una scatola di matite colorate con i disegni delle bandiere dei Paesi europei