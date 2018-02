L'Istituto Porta forse non chiuderà: sospesi i licenziamenti del personale

Le procedure di licenziamento del personale scolastico dell'Istituto Porta sono state sospese in seguito all'incontro che si è tenuto ieri pomeriggio tra i sindacati e la legale rappresentante della congregazione delle imeldine. Dopo il confronto, che si è svolto nella sede dell'istituto di via Brigate Julia alla presenza del gestore delle scuole Santa Rosa e Porta, della rappresentazione territoriale Agidae e delle organizzazioni sindacali di categoria, si intravede uno spiraglio che fa ben sperare per il futuro. "Dopo ampio confronto - si legge in una nota- è emersa la volontà condivisa di attivare tutte le iniziative utili al raggiungimento di una positiva soluzione per il mantenimeto dell'attività scolastica nell'ottica della continuità del progetto educativo e dei livelli occupazionali". Le parti hanno deciso di "sospendere la procedura di licenziamento collettivo e di rinviare il tavolo negoziale del 1° marzo 2018". La volontà di tutti gli attori coinvolti quindi sembra essere quella di scongiurare la chiusura dell'istituto ma non ci sono ancora certezze in merito.