La banda del bus numero 5: decine di furti ai passeggeri

Raffica di furti a bordo dell'autobus della linea 5 della Tep. Gli episodi si sono verificati nella giornata di ieri, giovedì 14 marzo. E' allarme per un gruppo di persone che, secondo le prime informazioni, avrebbe messo a segno numerosi scippi, tutti concentrati in poche ore e a bordo di un'unica linea, la 5 che da via Chiavari arriva fino in via Orazio, passando per l'Ospedale, via Mazzini, piazza Garibaldi, via Zarotto e via Sidoli. I passeggeri si sono accorti di non avere il portafoglio solo una volta scesi dell'autobus: all'interno c'erano documenti, carte bancomat e denaro in contanti che deve ancora essere quantificato. I poliziotti stanno portando avanti le indagini per dare un'identità ai ladri, anche grazie alle immagini delle telecamere. I ladri seriali avrebbero colpito una decina di persone.