La banda delle scuole prende di mira le carrozzine degli atleti disabili

Questa volta la banda delle scuole l'ha fatta grossa: oltre ai soliti danneggiamenti ha preso di mira le carrozzine utilizzate da 15 atleti disabili che giocano a basker in carrozzina. L'ennesimo colpo è andato in scena nella notte tra giovedì e venerdì, ad un orario imprecisato: il gruppetto è entrato all'interno del Palaciti, il palazzetto dell'Istituto Giordani che si trova in via Lazio. Oltre ai danneggiamenti delle macchinette che distribuiscon merendine i vandali hanno fatto molto di più: hanno colpito le carrozzine e gli atleti che le utilizzavano per giocare a basket. Dopo essere entrati i giovani vandali hanno spinto lungo tutta la palestra le carrozzine, hanno buttato tutto all'aria e poi hanno anche rubato i pezzi di ricambio, oltre ad aver aperto i cassetti con i medicinali. Le carrozzine prese di mira sono quelle della squadra Gioco Polisportiva Laumas, composta da atleti disabili che ora non potranno più giocare a basket. Un gesto inaccettabile fatto più per uno smacco che per il valore economico dei ricambi, che pur è alto.