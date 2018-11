Droga da Parma alla Val Camonica, sgominata banda italo-albanese: 22 arresti

La Direzione distrettuale antimafia della Procura di Brescia ha emesso 22 provvedimenti di arresti dopo che i carabinieri dei Comandi provinciali di Brescia e Bergamo hanno scovato un’organizzazione dedita al traffico di droga che coinvolgeva anche il parmense. Un giro di droga messo in piedi da albanesi e italiani che passava dal bergamasco e dalle zone limitrofe alla città di Parma per finire in Valle Camonica. Tra gli arrestati Gezim Sallaku, presidente del Darfo Calcio, formazione che milita nel campionato di Serie D e dove attualmente è tesserato Davide Sinigaglia, ex giocatore del Parma. I militari hanno trovato in casa del presidente tre pistole detenute illegalmente con le munizioni, nascoste in un’intercapedine del garage della sua villa che si affaccia sul lago d’Iseo.