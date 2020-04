La festa dall'amico costa cara: multati 4 giovani per aver violato la quarantena

Costa cara la festa a quattro ragazzi che in pieno Oltretorrente, in un appartamento di via Padre Lino, avevano cercato di trascorrere una sera diversa dribblando il lockdown e pensando di evadere i controlli delle forze di polizia disposte in tutta la città. 400 euro di multa a testa per i giovani che hanno deciso di infischiarsene del provvedimento colto a limitare il contagio. Si sono riuniti a casa di uno dei ragazzi per trascorrere una serata diversa. Tempi drammatici questi per le feste. Evidentemente qualcosa ha richiamato l’attenzione dei vicini che – infastiditi da qualche rumore di troppo, oppure insospettiti semplicemente dal via vai nei pressi della loro abitazione o perché si sono imbattuti in una situazione di questi tempi strani (quattro persone insieme) – hanno avvisato subito la polizia che prontamente ha posto fine al raduno.

