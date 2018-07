La insegue in auto lungo la via Emilia, la molesta e tenta di baciarla: 39enne condannato

L'ha seguita in auto lungo la via Emilia, poi l'ha molestata ed ha tentato di baciarla. Un uomo di 39 anni è stato condannato a sei mesi con le accuse di molestie e di tentata violenza sessuale. L'episodio si è verificato qualche mese fa: una 41enne aveva deciso di recarsi al cinema del Campus da sola. Dopo aver visto il film è salita in auto e si è fermata al Mc Donald's per prendere qualcosa da mangiare. Dietro di lei in macchina c'era un 39enne, che si trovava in zona, che non conosceva. L'uomo ha iniziato a seguirla all'uscita dal cinema e non l'ha più mollata. Ad un certo punto la donna si è fermata per chiedere spiegazioni ma non ne ha ottenute: così è ripartita. Quando la 41enne si è fermata per la seconda volta il 39enne ha cercato di baciarla e di toccarle le parti intime. La donna è risalita in auto ed è scappata, poco dopo ha avvisato i carabinieri. Quando i militari sono arrivati hanno trovato l'uomo, ancora in macchina che stava ancora inseguendo la donna. Il Tribunale di Parma ieri lo ha condannato a sei mesi e alla vittima, che si è costituita parte civile, sono andati 800 euro di risarcimento.