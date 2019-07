La movida degli Erasmus 'degenera', musica alta e schiamazzi fino a mattina: 17 denunciati e 7 fogli di via

La movida di alcuni giovani studenti universitari spagnoli del progetto Erasmus si è conclusa con 17 persone portate in Questura, identificate e denunciati per disturbo della quiete pubblica e lancio di cose pericolose e con 7 divieti di ritorno nel comune di Parma. Due giovani sono stati denunciati anche per minacce e resistenza a pubblico ufficiale. I festeggiamenti del gruppetto di giovani spagnoli e di un giovane italiano, docente di spagnolo, sono degenerati con musica e schiamazzi fino alle 7 di mattina, nella zona di Borgo Giacomo Tommasini. I residenti, esasperati per i rumori, hanno chiamato i poliziotti, che si sono recati sul posto con 3 pattuglie: con loro anche 2 pattuglie della Polizia Locale. Da un balcone di un'abitazione erano stati lanciati bicchieri, cuscini ed altri suppellettili mentre i giovani erano visibilmente ubriachi. Tutti i ragazzi e le ragazze presenti sono stati portati in Questura per poi essere identificati, fotosegnalati e denunciati per disturbo del riposo e delle occupazioni, lancio di cose pericolose. Due di loro sono stati denunciati anche per minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Sette studenti spagnoli poi sono stati sottoposti al provvedimento del divieto di ritorno nel Comune di Parma per tre anni.