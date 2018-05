'La Notte del Terzo Giorno': ecco il programma di una serata speciale

Gruppo Davines e Comune di Parma uniti per dare vita ad un evento diffuso e immersivo che coinvolgerà il centro storico di Parma la sera e notte del 26 maggio, collegandosi alla mostra Il Terzo Giorno - aperta dal 20 aprile al 1 luglio negli spazi di Palazzo del Governatore - come sua declinazione notturna e magico-evocativa. Vuole essere una notte bianca dedicata alla Luna, alle Costellazioni e al notturno. L'iniziativa è stata presentata questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, in Comune, da Cristiano Casa, Assessore al Turismo, Commercio, Relazioni Internazionali e Progetto Unesco; da Michele Guerra, Assessore alla Cultura del Comune di Parma, da Davide Bollati, Presidente Davines e da Sara Pinelli delle Relazione esterne Davines.

“Parma è un esempio concreto, un modello nel rinnovato rapporto tra pubblico e privato – ha rimarcato l'assessore al Turismo Cristiano Casa – in questo caso “La notte de “Il Terzo Giorno””, in programma il prossimo 26 maggio, inaugura una nuova serie di iniziative, questo grazie a Davines che festeggerà l'apertura della nuova sede. Sarà una serata speciale in cui verrà coinvolta l'intera città anche grazie alla disponibilità di commercianti ed albergatori che hanno collaborato in modo fattivo alla sua riuscita. La serata sarà un evento speciale, che costituirà un modello anche per il futuro”.

“La notte de “Il Terzo Giorno” - ha rimarcato l'assessore alla Cultura, Michele Guerra – è la testimonianza della spinta centrifuga della mostra “Il Terzo Giorno”, in corso a Palazzo del Governatore, il 26 maggio sarà una serata speciale con la realizzazione performativa dei contenuti della mostra stessa”. Dare vita ad un percorso virtuoso era l'obiettivo della mostra, un obiettivo raggiunto grazie alle diverse iniziative ad essa collegate. L'Assessore alla Cultura ha fatto presente che i prossimi 7 e 8 maggio la mostra sarà aperta delle 10 alle 20.



Il presidente di Davines, Davide Bollati, ha ricordato l'importante rapporto fra l'azienda ed il territorio. “Credo nell'alchimia – ha detto il Presidente – e quest'anno è un anno speciale in cui Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020, ha messo in campo diverse azioni. Davines inaugura il 26 maggio la sua nuova sede. Per questo abbiamo pensato di abbinare il tema della bellezza al tema della sostenibilità condividendo la festa per la nostra nuova sede con l'intera città ed in relazione ai temi promossi dalla mostra “Il Terzo Giorno”, con una serata unica nel suo genere”.

Sara Pinelli, delle Relazioni Esterne di Davines, ha illustrato il denso programma di sabato 26 maggio. “Sarà una serata incentrata su arti performative: Parma si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico con al centro il tema della luna, declinato in modo originale ed insolito”.



In questo caso il rapporto uomo-natura, fil rouge di tutta la mostra, viene esplorato traendo ispirazione dalla Luna, quasi piena durante la sera del 26 maggio, e dalle suggestioni di questa particolare notte, denominata per l’occasione, la Notte del Terzo Giorno.

La Notte del Terzo Giorno è il risultato di un progetto più ampio nato dalla sinergia tra Pubblico e Privato che ha portato dapprima Parma ad essere eletta Capitale della Cultura 2020 e successivamente alla creazione della mostra da cui prende il nome grazie al coinvolgimento delle aziende del territorio e del Comune.

Questa notte di particolare fascino culturale è un regalo che il Gruppo Davines, tra i main sponsor de Il Terzo Giorno, vuole fare a Parma, per offrire ai visitatori e ai propri cittadini una serata di festa fatta di piccoli e grandi eventi disseminati nel centro della città ricco di fascino e storia. Un vero e proprio percorso di attività e intrattenimento accompagnerà gli ospiti per le vie più importanti, trasportandoli in un percorso visivo, onirico ed emozionale con la possibilità di esplorare anche location inusuali e solitamente chiuse al pubblico.

L’animazione della serata prevederà eventi diffusi, con animazioni e allestimenti creati per l’occasione, negozi e spazi commerciali per l’occasione aperti, possibilità di degustare specialità culinarie locali; ma anche performance artistiche e momenti musicali che si intervalleranno durante la serata con momenti inaspettati e coinvolgenti, nell’ottica di una coreografia diffusa ed estemporanea. Per l’occasione la mostra Il Terzo Giorno resterà aperta in via eccezionale durante tutta la serata.



GLI ARTISTI:

Cafelulè presenta in prima assoluta Luna-ae, Notturni di città, spettacolo creato appositamente per questo importante evento della Città. La regia dell’elegante compagnia di danza contemporanea verticale ha creato una scenografia urbana a tema lunare per accompagnare i visitatori in città fino a tarda notte e trasportarli in un percorso onirico, tra cielo e terra.

Dalle 18:00 gli Angeli bianchi di Silent Teatro in silenzio prendono possesso della città e creano magici Tableu vivant prima di riprendere il cammino accompagnati dalla trascinante musica della marching band Caravan Orkestar a cui si affianca l’elegante presenza scenica di Maria Agatiello, danzatrice, acrobata aerea che si esibisce con la Danceball, una sfera trasparente e magica.

La musica accoglie i visitatori di Naufragio con Spettatore tra i muri di San Marcellino alle 19:00, grazie alla generosa collaborazione all’evento del Niccolò Paganini Guitar Festival di Parma, con “Los Cuatro Elementos” Boccherini Guitar Quartet, e all’interno del Duomo, alle 21:00 con la Corale Città di Parma. Il concerto polifonico in Duomo, con ingresso ad offerta, sarà devoluto a sostegno dei lavori di restauro della Cappella dei Caduti. E' prevista l'apertura serale gratuita del Battistero, grazie alla disponibilità della Fabbriceria della Cattedrale.

Ancora emozioni alle 21:45 con Opus 1.2 a cura di C999, video-proiezione che dialoga con le architetture del Battistero in una suggestiva performance ispirata alla tradizione pittorica rinascimentale: un vero e proprio affresco in movimento.

Il saluto alla Notte avrà luogo alle 23:00 sotto l’opera Alpha1, la sfera dorata ormai diventata uno dei simboli della mostra Il Terzo Giorno a Palazzo del Governatore. Uno spettacolo di Danza Verticale sulla Torre del Palazzo del Governatore e sulla piazza dove tutti i performer si esibiranno in uno scenario indimenticabile.

IL PROGRAMMA:

MOSTRA ‘’IL TERZO GIORNO’’

Palazzo del Governatore, Piazza Garibaldi 10, Parma

apertura straordinaria fino alle 22:30

http://www.ilterzogiorno.it/

Possibilità di visite guidate previa prenotazione.

ATELIER DEI BAMBINI

via Melloni 1, Parma

apertura straordinaria fino alle 23:00

www.ilterzogiorno.it/kids/



CONCERTO della CORALE ‘’CITTA DI PARMA’’

Duomo di Parma, Piazza Duomo, 7

Ore: 21:00

http://www.coralecittadiparma.it/

VIDEO ART ‘’OPUS 1.2’’ by C999

Piazza Duomo, Parma

Ore: 21:45

SPETTACOLO ‘’LUNA-AE. NOTTURNI DI CITTA’’

18:00 – 22:45 eventi diffusi nei borghi del centro storico con:

Cafelulé, danza, recitazione, www.cafelule.it

Maria Agatiello ZaMagA, http://www.zamaga.it/portfolio_page/danceball/

Silence Teatro, https://silenceteatro.it/cms/spettacoli/come-angeli/

Caravan Orkestar, Marching band http://www.caravanorkestar.it/progetto/

19:00 Concerto by Paganini Guitar Festival, Chiesa di San Marcellino, Via Collegio dei Nobili.

23:00 Spettacolo conclusivo, Danza verticale by Cafelulé con la partecipazione di tutti i performers.

Oltre agli spettacoli, eventi principali e diffusi, saranno coinvolte altre realtà, pubbliche e private. Apriranno straordinariamente gallerie e luoghi di valore storico e artistico.

Ore: 18:00-23:00 Iniziative collaterali

Gallerie Quadrilegio, Fogg, Atelier Scapinelli in Palazzo Linati

Montmartre Night, Galleria d’arte a cielo aperto al Chiaro di Luna

S. Marcellino,

Complesso Monumentale Pilotta



A questi si aggiungono diverse realtà commerciali che si prestano ad un’apertura straordinaria. Allineandosi con il progetto arricchiranno i propri spazi con riferimenti al tema della Mostra a Palazzo del Governatore e alla sua declinazione notturna, La Notte del Terzo Giorno. Tra questi citiamo come esempio O’ Temporary Store, in B.go Tommasini, e Tcafè ospitato nello storico Palazzo Dalla Rosa Prati.