La Pernigotti chiude, centinaia di posti a rischio

Amaro in bocca per l'annuncio da parte della proprietà turca della storica azienda dolciaria Pernigotti, che dismetterà il sito di Novi Ligure mettendo a rischio centinaia di posti di lavoro. La FLAI CGIL di Parma desidera esprimere solidarietà e vicinanza a tutti i lavoratori, e appoggerà tutte le iniziative volte a contrastare questa sconsiderata scelta, che una volta ancora vede una proprietà straniera che prima compra e poi licenzia, depauperando il patrimonio produttivo Made in Italy.