La polizia passa al setaccio i quartieri 'caldi': controlli dall'Oltretorrente al San Leonardo

Controlli dei poliziotti della Questura di Parma nelle zone calde della città, per quanto riguardo lo spaccio di sostanze stupefacenti e i furti in appartamento. Gli agenti hanno perlustrato i quartieri Oltretorrente, San Leonardo e Pablo: in particolare le pattuglie della polizia di Stato, coadiuvate da tre del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e da una della Polizia Municipale di Parma, hanno passato al setaccio viale Vittoria, via dei Mille ma anche via Zara, via Gulli, via XIV Maggio, via Minzoni. Durante le attività di controllo sono state identificate ottanta persone e controllati 40 veicoli. La polizia Locale ha comminato due sanzioni per violazioni del Codice della Strada mentre un cittadino africano, che si trovava nei pressi della stazione, è stato sanzionato per ubriachezza molesta.