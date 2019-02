La polizia 'setaccia' i parchi cittadini con cani e cavalli: sequestrati 230 grammi di droga

I luoghi del crimine e dello spaccio di Parma sono stati passati al setaccio, ancora una volta, dalle forze dell'ordine che, nella giornata di ieri, hanno messo in campo diverse forze di polizia. In particolare, oltre ai poliziotti delle Volanti, un'unità del reparto a cavallo, i poliziotti dell'Anticrimine di Reggio Emilio, l'unità cinofila con il cane Barak, proveniente da Bologna e la Polizia Municipale. Nel corso dei controlli, che si sono concentrati nei parchi cittadini, al Falcone Borsellino, al parco Naviglio e in Oltretorrente, sono stati sequestrati complessivamente quasi 230 grammi di droga, tra hashish e marijuana. In particolare il cane Barak ha trovato 8 dosi di marijuna, circa 37 grammi, all'interno del parco Naviglio; 11 involucri di marijuana e 8 pezzi di hashish per un totale di 64 grammi e 89 all'interno del parco Falcone Borsellino. Nella zona di viale dei Mille, nascosti dentro le siepi, c'erano altri 11 involucri di marijuana, circa 37 grammi. In stazione invece un cittadino marocchino è stato segnalato in Prefettura come consumatore di droga.