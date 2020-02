La polizia setaccia i parchi con il cane Radau: sequestri di droga e denunce

Proseguono le attività di controllo del territorio da parte dei poliziotti della Questura di Parma che si sono concentrati nelle vie del centro storico e in numerose aree verdi della città. Sabato 8 febbraio gli agenti, divisi in tre pattuglie della polizia di Stato e con il fondamentale supporto di tre auto del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia hanno scandagliato i parchi alla ricerca di droga e per contrastare le attività di spaccio. Il cane antidroga Radau ha accompagnato i poliziotti nei controlli ed è stato in grado di individuare decine di grammi di marijuana e hashish. L'operazione ha portato all'identificazione di una cinquantina di persone: un nigeriano, che aveva un divieto di ritorno a Parma, è stato denunciato.

