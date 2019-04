La polizia setaccia i quartieri a rischio, auto 'ai raggi X': quattro stranieri espulsi

Controlli a tappeto nel fine settimana appena trascorso da parte dei poliziotti della Questura di Parma che hanno scandagliato i quartieri più a rischio e le vie interessate da fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti. Le attività, che sono state svolte di giorno e nelle ore notturne, erano indirizzate a rintracciare stranieri pericolosi e senza documenti, a prevenire i furti in abitazione e lo spaccio di droga. Sono state impiegate 3 pattuglie delle Volanti, 10 pattuglie del reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, 2 della polizia Municipale per un totale di 36 agenti della polizia e 6 della Municipale. I pattugliamenti sono stati effettuati a seguito di un’attenta attività di analisi e sfruttando anche il sistema Xlaw.

I controlli si sono concentrati nel quartiere Oltretorrente, dove grazie alle segnalazioni sono stati adottati 3 fogli di via nei confronti di 3 uomini, pregiudicati, cittadini nigeriani, con vari precedenti per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, con l’intimazione di presentarsi alle Questure delle proprie città di residenza, Trapani, Foggia e Bari. Gli altri quartieri interessati sono stati l'Oltretorrente, il quartiere Pablo, il San Leonardo ma anche Cittadella e S. Martino e Lubiana con particolare attenzione alle vie di ingresso e di uscita delle città, dove sono stati adibiti diversi posti di controllo. Sono state controllate 148 persone e 60 veicoli. Un centinaio di auto sono state controllate con il sistema Mercurio, in dotazione alle pattuglie del reparto Prevenzione Crimine.

Quattro cittadini stranieri, tutti pericolosi e con pregiudizi di polizia, sono stati colpiti dal provvedimento dell’espulsione dal territorio nazionale: si tratta di due tunisini di 40 e 63 anni, un marocchino di 42 anni e un tunisino di 40 anni, il più pericoloso che è stato accompagnato al Cpr di Trapani, in attesa dell'espulsione dal territorio nazionale.

Il sistema Mercurio

Il Sistema Mercurio, è una nuova piattaforma tecnologica della Polizia di Stato per il controllo del territorio. Fissato sulla plancia della Volante, costituito da un tablet (che può anche essere rimosso e utilizzato all'esterno), con schermo multi-touch da 10 pollici, e da una telecamera esterna, dotata di zoom ottico 36x, viene utilizzato per la video sorveglianza in mobilità e per il servizio di lettura automatica delle targhe (ANPR). L'avanzatissimo sistema consente di compiere direttamente accertamenti sulle persone fermate in strada, di leggere automaticamente le targhe, riconoscendone al momento i numeri e le lettere con comparazione con quelli presenti nell'archivio delle auto rubate; se il riscontro è positivo allora gli agenti possono intervenire all'istante.