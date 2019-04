La polizia setaccia i quartieri caldi: controlli e denunce

Controlli straordinari nel week end appena trascorso da parte della polizia di Stato che ha messo in campo numerose pattiflej per perlustrare il territorio e in particolare le zone più calde della città. L'operazione ha visto la presenza di tre auto del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, di una pattuglia della Municipale e una delle Volanti della Questura di Parma. In totale sono state controllate 60 persone e 34 veicoli, anche grazie al sistema Mercurio. Nel corso del blitz è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere un italiano di 44 anni trovato in possesso di un coltello a serramanico, che è stato sequestrato.