La polizia setaccia la città, dal Parco Ducale al Montanara: fermi e denunce

Controlli a tappeto durante la settimana appena trascorsa nelle zone più calde della città di Parma. I poliziotti, che hanno effettuato diversi blitz a bordo delle pattuglie delle Volanti della Questura di Parma, hanno scandagliato i quartieri alla ricerca di spacciatori, criminali, ladri e immigrati irregolari pericolosi. L'impegno è costante da alcuni mesi. Nella giornata di mercoledì il pattugliamento del territorio ha riguardato principalmente il quartiere Pablo, il Parco Ducale, la zona della stazione ferroviaria, il quartiere Montanara e il San Leonardo. Un blitz ad ampio raggio che si è concentrato anche sui clienti di alcuni bar e di alcune sale scommesse, frequentati abitualmente da pregiudicati. In totale sono state controllate 90 persone e 30 veicoli: sono stati fermati anche tre cittadini rumeni di 54, 28 e 25 anni con precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio. Uno di loro aveva il foglio di via da Parma: è stato denunciato per l'inosservanza.