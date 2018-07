La protesta della Polizia locale di Medesano: "Il Comune non corrisponde l'indennità di turno"

"Si è svolto ieri presso la Prefettura a Parma -si legge in una nota Sulpl- l'incontro tra l'Amministrazione di Medesano e i rappresentanti sindacali Sulpl, per lo stato di agitazione che il 16 luglio abbiamo proclamato per tutelare i Lavoratori della Polizia Locale ai quali da gennaio 2018 il Comune di Medesano, indebitamente, non corrisponde l'indennità di turno, creando una ingiusta disparità di trattamento economica tra tutti gli operatori della convenzione intercomunale. L'Amministrazione a seguito del tentativo di conciliazione si è impegnata a corrispondere entro venerdì p.v. quanto dovuto agli Agenti; ad oggi lo stato di agitazione è sospeso, ma non revocato; infatti, nel caso in cui non dovesse tener fede alla parola data il Sulpl si riserva di intraprendere una serie di altre azioni, fino ad arrivare allo sciopero".