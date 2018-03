La ricerca scientifica in Rianimazione: l’incontro con gli esperti per saperne di più

Le opportunità terapeutiche e le nuove prospettive di cura e per i pazienti assistiti dalla Rianimazione del Maggiore di Parma saranno il focus dell’incontro “La ricerca scientifica in Rianimazione spiegata ai pazienti, ai loro familiari e amici” in programma sabato 10 marzo, dalle ore 10 alle 13. Aprirà i lavori congressuali Caterina Caminiti, direttore Unità Operativa Ricerca e Innovazione, con una introduzione dedicata alla ricerca scientifica in Ospedale come opportunità di trattamento. Seguirà l’intervento sulla qualità della vita dei pazienti e dei familiari a cura di Sandra Rossi, direttore dell’Unità Operativa di 1°Anestesia e Rianimazione, e dei medici Annalisa Volpi ed Edoardo Picetti. I relatori interverranno a spiegare in che modo il danno a seguito di un trauma o di un evento cerebrovascolare acuto possa modificare l’organismo dei pazienti e come il personale medico possa agire affinché i trattamenti siano efficaci. Sarà rivolto uno sguardo alle prospettive future di cura attraverso un’analisi del panorama internazionale. Interverranno all’appuntamento anche le associazioni di volontariato della provincia di Parma coinvolte nella gestione del paziente durante il percorso riabilitativo: Associazione Traumi, Resilient Disabled e Alice Onlus. I pazienti, i loro familiari e amici potranno cogliere l’occasione per interagire con i medici, porre domande e chiarire dubbi al fine di ottenere risposte chiare e di facile comprensione.

Si tratta del 16esimo appuntamento del ciclo d’incontri “La ricerca scientifica spiegata ai pazienti”, organizzati dai professionisti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma in collaborazione con l’Unità Operativa Ricerca e Innovazione e le associazioni di volontariato del territori