La rivolta del San Leonardo: "Tra spaccio, risse e violenza non ne possiamo più"

Una lenzuolata per mostrare alla città il disagio quotidiano vissuto dai residenti, tra spaccio, risse e violenza in strada. Una situazione potenzialmente pericolosa per chi si trova a percorrere le strade del quartiere San Leonardo dopo le 8 di sera, da via Venezia a via Palermo. In quartiere sono apparsi alcuni striscioni con scritto 'San Leonardo va pulito". Abbiamo raccolto le voci di alcuni residenti e commercianti che vivono ogni giorno la realtà di un quartiere 'difficile'.

"Sono nata quì e quì sono nati i miei genitori - ci racconta la prima residente che incontriamo. Non posso non dire che quando avevo 18 anni rientravo a qualsiasi ora del giorno e della notte senza nessun problema. Mi rendo anche conto anche del fatto che questi ragazzi sono lì e se tu gli ignori non ti fanno nulla. Sono lì per un motivo ben preciso: perchè c'è richiesta di droga. Dobbiamo fare una riflessione sulla popolazione parmigiana".

"Non è molto sicura come zona, via Venezia è spaventosa - ci descrive una donna che ammette di uscire pochissimo di casa. Sono uscita una sera e c'era pieno di ragazzi di colore in bicicletta: ogni cento metri ce ne era uno. Poi ho capito che probabilmente spacciavano e ce ne erano anche qui in via Trieste".

"Siamo veramente circondati da queste cose tutte le sere - dichiara il proprietario di un negozio- ci sono sempre risse, furti e non è una cosa simpatica e piacevole. In negozio hanno provato ad entrare un paio di volte.

"Di giorno questa realtà si vive molto meno: io quì non vivo nessun disagio. Non ho paura a chiudere il negozio alle 19.30 - ci racconta un'altra negoziante. Di sera è diverso: non è più come quando avevo 20 anni, girare la sera non è più così semplice, magari incontri due o tre persone che ti chiedono dei soldi o ti fermano, poi magari c'è da litigare. Qui magari ci scappa anche un coltello".

"Di giorno si vive tranquilli, la sera bisogna stare un pò attenti ma ci sono realtà peggiori: per adesso stiamo ancora bene" è questa l'opinione di un giovane residente.

"Il senso della lenzuolata - ci riferisce un altro residente - è quello di far conoscere tutta la città il problema che attanaglia in quartiere San Leonardo, che non è legato solo all'immondizia ma anche allo spaccio. Noi chiediamo più controlli"