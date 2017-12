La sera della Vigilia in via Zarotto con la marijuana: 18enne denunciato

E' stato controllato mentre si trovava in strada in via Zarotto a Parma ed è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Un 18enne è stato sorpreso dai poliziotti delle volanti la sera della Vigilia di Natale con addosso la droga, precisamente sei grammi di marijuana e di una seconda confezione con due grammi, già pronta per la cessione. In tasca aveva anche 55 euro, probabile frutto dell'attività di spaccio. Il giovane, appena maggiorenne, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.