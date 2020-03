La solidarietà ai colleghi da parte dell’Ospedale dei bambini

Tanti i messaggi di chi vuole far arrivare un grazie al personale impegnato in prima linea nell’affrontare l’emergenza Coronavirus.

E una mano delicata ha creato un’aiuola fiorita a comporre la parola 'Grazie' all’inizio della rampa del Padiglione centrale. Un bambino ha lasciato un disegno sull’ingresso del Maggiore. I boys del Parma hanno esposto uno striscione in via Abbeveratoia “Siete l’orgoglio parmigiano”. C’è chi ha voluto lasciare una frase “A tutti voi guerrieri, grazie. Per il coraggio, pazienza, dedizione, professionalità”. Un grande abbraccio per tutti coloro che, in questi giorni difficili, varcano la porta del Maggiore sapendo che dovranno mettere in campo ben più della loro professionalità, ma coraggio, pazienza, dedizione. Sosteniamoli ancora di più, stiamo a casa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni ParmaToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di ParmaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery