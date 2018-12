La testimonianza di un carabiniere: "Ha puntato il fucile carico: ecco come lo abbiamo disarmato"

"Ha puntato il fucile con due colpi in canna contro le persone presenti allo sfratto". Inizia così il racconto drammatico dell'appuntato scelto Salvatore de Stradis della compagnia di Sala Baganza, uno dei due carabinieri che è riuscito, insieme al collega Nicola Iacobone, a fermare e disarmare il 77enne armato, evitando conseguenze che avrebbero potuto essere ben peggiori. "Abbiamo visto l'uomo imbracciare il fucile e puntarlo contro la folla: aveva due pallottole calibro 12. Io mi sono messo sulla linea di tiro, tra lui e le persone presenti nell'appartamento. Di fianco a me il mio collega è intervenuto e insieme siamo riusciti a piombargli addosso per disarmarlo e bloccarlo. Poi lo abbiamo arrestato".