I ladri assaltano la Ghiaia, sfondano le vetrine a mazzate: danni in 5 negozi

Hanno colpito, nella stessa nottata, cinque negozi nella zona di piazza Ghiaia, in borgo della Cavallerizza e in via Carducci. Alcuni ladri hanno assaltato gli esercizi commerciali, cercando di sfondare le vetrine a mazzate. In alcuni casi sono riusciti ad entrare, in altri no ma hanno provocato comunque numerosi danni. La vetrina del negozio La Scarpa per esempio è stata colpita da numerose mazzate: è stato colpito anche il vetro antisfondamento. I ladri non sono comunque riusciti ad entrare ed hanno rubato una bicicletta di valore all'interno di un cortile condominiale. In via Carducci i malviventi hanno colpito il negozio dall'A allo Zucchero, danneggiando la porta d'ingresso ma non riuscendo a portare via nulla. I malviventi si sono quindi concentrati sul negozio Pan di Corniglio, sempre in piazza Ghiaia: hanno tentato di forzare l'ingresso senza successo.