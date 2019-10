Due giovani incappucciati cercano di entrarle in casa: anziana urla e mette in fuga i ladri

Ha visto due giovani che stavano per entrare all'interno di un appartamento, approfittando di una finestra sul retro della casa, non visibile dalla strada. Un'anziana, residente nella casa di fronte, è riuscita a far scappare i ladri, che si stavano introducendo all'interno di un'abitazione: ha urlato "Chiamo i carabinieri!", evidentemente in modo convincente e loro se ne sono andati. E' successo a Collecchio, in via Carrega, all'angolo con via Deledda. I ladri, due persone di sesso maschile probabilmente di giovane età e con il volto parzialmente coperto, hanno cercato di entrare in casa in pieno giorno: erano più o meno le 10.30 di mattina. La donna, che abita nella casa di fronte, li ha visto ed ha sventato il furto.