Ladri in chiesa a Castell'Aicardi: rubati oggetti sacri per migliaia di euro

I ladri non si fanno scrupoli e rubano anche nelle chiese. Non è una novità ma nei giorni scorsi alcuni malviventi si sono introdotti all'interno della chiesa di San Pietro a Castell'Aicardi, frazione di San Secondo ed hanno rubato numerosi oggetti sacri e preziosi. Non è ancora chiaro quando il furto si sia verificato, probabilmente qualche giorno fa. I ladri hanno rubato alcuni candelabri, vasi e una statua del Settecento. Sul posto sono arrivati i carabinieri di San Secondo che hanno effettuato un sopralluogo. Secondo le prime informazioni avrebbero forzato una finestra per introdursi all'interno della sagrestia.