Furto in un'abitazione di via Giusti: i ladri si portano via 4 mila euro e 4 pistole

Sono riusciti ad entrare all'interno di un'abitazione e di un'officina di via Giusti, hanno rubato denaro in contanti per 4 mila euro, oltre a 4 pistole che si trovavano all' interno della cassaforte. Una banda composta probabilmente da tre ladri ha agito approfittando dell'oscurità nella notte tra il 27 ed il 28 ottobre: dopo essere entrati i tre hanno razziato tutto il possibile e si sono portati via 4 mila euro in contanti, oltre a 4 pistole che erano conservate all'interno della cassaforte, che è stata forzata con alcuni strumenti da scasso. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti sul posto ed hanno trovato, oltre agli oggetti usati per effettuare l'effrazione, anche un'auto, probabilmente usata dai banditi per effettuare il furto.