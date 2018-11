Ladri in un negozio di abbigliamento di via Farini: rubati vestiti 'griffati'

Si sono introdotti all'interno del negozio dopo aver forzato la serratura della porta a vetri: così alcuni malviventi sono riusciti, nella notte tra il 12 ed il 13 novembre, a rubare alcuni capi di abbigliamento firmati all'interno dell'esercizio commerciale. I ladri, dopo essere entrati dentro l'edificio hanno preso tutto quello che sono riusciti in pochi minuti: alcuni vestiti e cappotti di marca, oltre al fondo cassa di circa 100 euro e una macchian da cucir professionale. Il sistema di videosorveglianza è presente ma al momento del furto non era in funzione. I poliziotti delle Volanti della Questura di Parma nella mattinata di ieri hanno effettuato un sopralluogo all'interno del negozio: le indagini sono in corso per arrivare all'identificazione dei malviventi. Il bottino deve ancora essere quantificato.