Ladri in una villetta a Malandriano, rubati monili d'oro: bottino di migliaia di euro

E' bastato lasciare la villetta incustodita per qualche ora, precisamente tra le 17 e le 20, per permettere ai ladri di agire indisturbati e portarsi via alcuni monili d'oro. Il furto è avvenuto ieri 15 novembre all'interno di un'abitazione di strada Bassa Antica, nella zona di Malandriano. I proprietari non hanno attivato l'allarme poichè pensavamo che non fosse necessario per l'assenza di poche ore da casa. I ladri invece hanno agito proprio in quelle ore e sono riusciti a mettere a segno il furto. Sono entrati dopo aver forzato una finestra ed hanno rubato alcuni monili d'oro, per un valore di qualche migliaia di euro. Il bottino deve ancora essere quantificato con esattezza. Sul posto, oltre agli agenti delle Volanti anche la Scientifica che ha perlustrato l'abitazione ed ha sequestrato dei guanti in lattice, probabilmente usati dai malviventi per compiere il furto.