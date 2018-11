Ladri nel magazzino di scenotecnica del Regio: rubate attrezzature per 3 mila euro

I ladri hanno colpito anche il magazzino di scenotecnica del Teatro Regio di Parma, che si trova in strada Santa Margherita, vicino alla sede dell'Iren. Nella notte tra il 20 e il 21 novembre infatti alcuni malviventi si sono introdotti all'interno del capannone ed hanno rubato alcune attrezzature utilizzate per costruire le scene, utilizzate per gli allestimenti delle opere del teatro lirico cittadino. I ladri hanno razziato tutto quello che si sono trovati davanti: dalle batterie ai fondali, dai seghetti ai flessibili, fino ai pannelli usati per le costruzioni. Il bottino è stato di circa 3 mila euro: i malviventi sono scappati ed hanno fatto perdere le proprie tracce. Sul posto gli agenti di polizia delle Volanti hanno effettuato un sopralluogo: le indagini sono in corso per risalire ai responsabili.