Ladri per fame: non trovano l'incasso e si mettono a mangiare nel ristorante

Sarà stata probabilmente la delusione di aver trovato in cassa qualche moneta, il grosso dell’incasso il proprietario se lo era portato a casa. Oppure la fame. Fatto sta che i ladri che nella notte hanno forzato l’ingresso di un locale in via Montanara, la pizzeria napoletana Passione&Tradizione, si sono fiondati con forza sui dolci per uno spuntino notturno. Hanno preso di mira la pastiera, il dolce tipicamente napoletano che si mangia a Pasqua e la cheesecake, svuotando il frigo delle bevande. Uno spuntino annaffiato dalla Coca Cola, consumato sui tavoli del locale chiuso, a notte fonda. All’arrivo, i proprietari hanno trovato i segni dello scasso e le tracce dei ladri golosi che hanno lasciato sul pavimento i dolci e le bibite.

Il proprietario del locale, con un post su facebook, ha sottolineato il malcontento e l’indignazione senza lesinare inviti ai balordi: “Se avevate così tanta fame ce lo potevate anche chiedere, una fetta di pastiera non si nega a nessuno”.