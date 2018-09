Lagdei: 14enne si infortuna alla caviglia lungo un sentiero

Il Soccorso Alpino è intervenuto nel primissimo pomeriggio di lunedì 24 settembre in aiuto di una giovane ragazza, infortunatasi durante un'escursione alla Vezzosa, località del comune di Corniglio non distante dalla piana di Lagdei. La giovane, una quattordicenne residente in provincia di Parma, stava compiendo una facile escursione con la propria classe scolastica. Sfortunatamente, la ragazza si è procurata una slogatura ad una caviglia, accusando un forte dolore e non riuscendo a proseguire in autonomia. Gli accompagnatori hanno prontamente chiamato aiuto e una squadra del Soccorso Alpino è giunta sul posto con un mezzo fuoristrada; dopo essersi assicurati delle buone condizioni di salute, la giovane è stata trasportata insieme ad un insegnante sul mezzo del SAER e trasportata a Bosco di Corniglio, dove è stata affidata all'ambulanza dell'Assistenza Pubblica di Langhirano. Fortunatamente le condizioni di salute non sembrano destare preoccupazioni.